«Благородный секс»: Рита Дакота свела фанатов с ума полуголыми фото

Рита Дакота едва не заставила своих подписчиков умереть от восторга. Певица опубликовала в Instagram откровенные снимки со съемок для мужского глянцевого журнала.

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На фото Дакота позирует в двух образах. Сначала артистка предстает в кружевном синем белье, а затем — в черном полупрозрачном топе-сетке и микротрусиках, едва прикрывающих интимную зону девушки. Провокационный образ дополняют высокие ярко-оранжевые лакированные сапоги.

«Сексуальность — не в теле. Чего стоит только взгляд!»

«Такой „благородный“ секс!»

«Рита, ты поосторожнее! От такой красоты и умереть недолго!» — пишут фолловеры.

Instagram @ritadakota

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рита Дакота снялась для обложки мужского журнала после липосакции.