«Восторг!» Дети Максима Галкина поздравили отца с днем рождения на французском

Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram видео поздравления с днем рождения, которое во вторник, 18 июня, получил от своих детей — Гарри и Лизы. В этот день артисту исполнилось 43 года, и ребята подготовили для отца своеобразное выступление, а также вручили собственноручно изготовленные открытки.

«Я разместил целую сценку, которую они разучили на французском в качестве бонуса к поздравлению», — пояснил под публикацией Галкин.

На кадрах видно, что комик остался в восторге от стараний детей. Также в восторг пришли и поклонники артиста.

«Какие молодцы!!! Я восхищен!» — признался один из пользователей.

«Какие они чудесные! Крутые!» — добавил другой.

«Вот как надо воспитывать детей!!!» — прокомментировал еще один юзер.

Стоит отметить, что только за два часа с момента публикации видео с поздравлением Максима Галкина от Гарри и Лизы собрало более миллиона просмотров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое поздравление для Галкина подготовила Алла Пугачева.