Назван источник утечки писем посла Великобритании в США

Издание The Sunday Times в воскресенье, 14 июля, сообщило о том, что британские правоохранительные органы смогли установить личность виновного в утечке в СМИ писем посла страны в Вашингтоне сэра Кима Дэррока. Отмечается, что в них дипломат подвергал критике действующего американского лидера Дональда Трампа.

«Они (полиция — Прим.ред.) задействуют полную мощь государства. Они думают, что знают, кто ответственен за утечку. Теперь необходимо выстроить дело, которое будет рассматриваться в суде. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам», — цитирует источник издания ТАСС.

Помимо прочего The Sunday Times сообщает, что благодаря внутреннему расследованию, проведенному Скотленд-Ярдом, службой внешней разведки МИ-6 и британским дипведомством, удалось выяснить, что утечка данных не была последствием хакерской атаки со стороны другой страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп раскритиковал работу Мэй и отказался сотрудничать с британским послом. Американский президент бурно отреагировал в Twitter после того, как премьер-министр Великобритании встала на защиту Ким Дэррок.