Гастарбайтер изнасиловал 6-летнюю девочку в Ленинградской области

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Мать ребенка заявила о предполагаемом преступлении в полицию спустя почти три года с момента его совершения.

Фото : ТАСС/Калимулин Ильгиз

Гастарбайтер из Таджикистана изнасиловал 6-летнюю девочку в Тосненском районе Ленинградской области. О предполагаемом преступлении 41-летняя мать ребенка сообщила в полицию только сейчас — спустя почти три года с момента его совершения.

Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел в декабре 2016 года. Рабочий торфяного предприятия находился в гостях, где и совершил по отношению к ребенку действия сексуального характера.

Предполагаемый насильник был задержан. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер R. Kelly арестован в Чикаго за детское порно. Американские федеральные власти предъявили певцу обвинение по 13 пунктам.

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