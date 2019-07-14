Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь» в Китае — фото

, 14:41 Видео 101

Вторую и третью ступени пьедестала заняли их коллеги по команде «КАМАЗ-мастер» — экипажи Айрата Мардеева и Андрея Каргинова соответственно.

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Фото, видео : Facebook @KamazMasterTeam, Пятый канал

Российский экипаж команды «КАМАЗ-мастер» победил на восьмом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в Китае в зачете грузовиков. Спортсмены во главе с Антоном Шибаловым пришли к финишу первыми, преодолев спецучасток от Байинбаолига до Алашаня расстоянием 326,6 километра за четыре часа 23 минуты и семь секунд, сообщает ТАСС.

Вторую и третью ступени пьедестала заняли их коллеги по команде — экипажи Айрата Мардеева и Андрея Каргинова соответственно.

Ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет три с половиной тысячи километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две мотогонщицы серьезно пострадали на втором этапе ралли «Шелковый путь». Травмы получили чешская спортсменка Габриэла Новотна и россиянка Анастасия Нифонтова.

Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь» в Китае — фото

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Facebook @KamazMasterTeam

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Facebook @KamazMasterTeam

3/5

Facebook @KamazMasterTeam

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Facebook @KamazMasterTeam

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Facebook @KamazMasterTeam

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