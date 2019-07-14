Сына известного художника ударили ножом во время поминок матери в Москве

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46-летний сын иллюстратора детских книг Сергей Дугин госпитализирован с ранением груди.

Фото : www.globallookpress.com

Сын художника-иллюстратора Владимира Дугина — Сергей — был ранен ножом в Юго-Западном округе Москвы 13 июля.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из дворов на улице Академика Волгина, где 46-летний мужчина с другом поминали недавно скончавшуюся мать Дугина. По предварительной информации, к импровизированному застолью хотел присоединиться сосед по имени Игорь, однако Сергей с товарищем отказали мужчине в просьбе из-за его репутации — его часто видели в состоянии наркотического опьянения. Игорь отправился восвояси, но через некоторое время вернулся к своим обидчикам и ударил кухонным ножом Сергея.

Когда на место прибыл наряд полиции, Игорь попытался скрыться в своей квартире, а позже выпрыгнул в окно и убежал. Сейчас ведется его розыск. Сына Дугина госпитализировали в больницу, его состояние уточняется.

Владимир Дугин –известный художник, иллюстрировавший детские книги Василия Токмакова, Геннадия Снегирева, Бориса Заходера, Корнея Чуковского, Константина Паустовского, Михаила Пришвина. Член Союза журналистов и член Союза художников. Ушел из жизни в 2012 году.

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