Известный боксер задержан в Казахстане по обвинению в убийстве

В Казахстане по подозрению в убийстве задержан боксер полулегкого веса Аслан Муканов, сообщает Sports.kz.
Как пишет интернет-издание, 11 июля ссора двух мужчин закончилась трагически для одного из участников перепалки. Инцидент произошел в поселке Аксай.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении тяжкого преступления был задержан. Им оказался непобежденный боксер полулегкого веса, казахстанец Аслан Муканов. Ведется следствие.
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