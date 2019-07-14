Известный боксер задержан в Казахстане по обвинению в убийстве

В Казахстане по подозрению в убийстве задержан боксер полулегкого веса Аслан Муканов, сообщает Sports.kz.

Как пишет интернет-издание, 11 июля ссора двух мужчин закончилась трагически для одного из участников перепалки. Инцидент произошел в поселке Аксай.

«31-летний мужчина в ходе ссоры нанес смертельное ранение ножом своему 32-летнему родственнику. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. О случившимся в полицию сообщила жена погибшего, которая обнаружила мужа мертвым. Подозреваемый с места преступления скрылся», — цитирует СМИ сообщение полиции Костанайского района.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении тяжкого преступления был задержан. Им оказался непобежденный боксер полулегкого веса, казахстанец Аслан Муканов. Ведется следствие.

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