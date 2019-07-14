Европейская спутниковая система Galileo перестала работать

В работе Европейской глобальной навигационной системы Galileo произошел масштабный сбой, говорится в сообщении на сайте Insidegnss.com.

Отмечается, что сейчас недоступен ни один из 26 спутников. Официальное уведомление о неработающем сервисе было опубликовано 11 июля. Причиной неполадок в работе орбитальной группы стал центр точного времени в Италии. На сайте Galileo в поле статуса у всех космических аппаратов значится «не используется», кроме двух со значением «тестируется». Пользователям сообщили, что об устранении неисправностей их оповестят в соответствующем уведомлении.

gsc-europa.eu

Galileo — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем наряду с российской ГЛОНАСС, американской GPS и китайская Beidou. В ЕГНСС входят 26 спутников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сбое в работе Twitter.