Европейская спутниковая система Galileo перестала работать

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Работу группировки спутников нарушил центр точного времени в Италии.

Фото : www.globallookpress.com /Oleksiy Maksymenko

В работе Европейской глобальной навигационной системы Galileo произошел масштабный сбой, говорится в сообщении на сайте Insidegnss.com.

Отмечается, что сейчас недоступен ни один из 26 спутников. Официальное уведомление о неработающем сервисе было опубликовано 11 июля. Причиной неполадок в работе орбитальной группы стал центр точного времени в Италии. На сайте Galileo в поле статуса у всех космических аппаратов значится «не используется», кроме двух со значением «тестируется». Пользователям сообщили, что об устранении неисправностей их оповестят в соответствующем уведомлении.

gsc-europa.eu

Galileo — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем наряду с российской ГЛОНАСС, американской GPS и китайская Beidou. В ЕГНСС входят 26 спутников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сбое в работе Twitter.

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