Глобальный сбой произошел в работе Twitter

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Сервис перестал открываться у пользователей России, западной Европы, США и Японии.

Фото : Monika Skolimowska / www.globallookpress.ru

Пользователи из России, западной Европы, США и Японии пожаловались на невозможность работы в Twitter в четверг, 11 июля. При попытке открыть сайт выскакивает надпись — «Техническая ошибка».

Twitter.com

В самом Twitter пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию. В это время пользователи лишь пишут пока сообщения на Согласно данным сайта Downdetector, проблемы выявлены не только в веб-версии микроблога, а также в приложениях для iPhone и Android.

А пока пользователи шутят в комментариях:

«Правительство взяло на себя все социальные сети. Национальная гвардия была вызвана. Смартфоны конфискованы»;

«Никто не заботится о Трампе»;

«Мое единственное утешение в Твиттере — это то, что он не работает с @realDonaldTrump… Теперь он не может твитнуть о своем саммите в социальных сетях».

А некоторые жители США признаются, что получают доступ к нему, используя VPN, и у них все работает.

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