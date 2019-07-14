Вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, два человека погибли

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ЧП произошло в воскресенье, 14 июля, около Солнечногорска.

Фото : Пятый канал

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Солнечногорском районе Подмосковья в воскресенье, 14 июля.

В результате ЧП, произошедшего около деревни Барское, погибли двое мужчин.

По данным РЕН, за штурвалом Robinson находился глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который несколько лет назад обучал президента РФ Владимира Путина управлять дельталетом. Кроме того, в салоне находился еще один человек, его личность устанавливается.

Ранее вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Воронежской области, пилот не пострадал.

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