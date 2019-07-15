Телеканал «112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

, 1:19 58

Решение было принято по рекомендации Международного редакционного совета.

Фото : Zuma\TASS

Украинский телеканал «112 Украина» отменил показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» из-за угроз, поступающих в сторону журналистов, передает iz.ru. Решение было принято по рекомендации Международного редакционного совета.

Также руководство телеканала отметило, что не располагает возможностями в полной мере защитить права своих сотрудников в случае необходимости. Кроме того, представители «112 Украина» обратились с заявлениями в Службу безопасности Украины, генпрокуратуру, МВД, в посольства стран G7 и международные организации с просьбой принять меры, чтобы избежать каких-либо незаконных действий в отношении телеканала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ночью 13 июля здание, в котором располагается «112 Украина», обстреляли из гранатомета. В результате инцидента никто не пострадал.

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