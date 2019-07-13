Момент выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина» — видео

, 13:13 Видео 100

Инцидент произошел ночью 13 июля в Шевченковском районе Киева. Пострадавших нет.

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Фото, видео : 112.ua

Тема:
Украинский кризис 55

Момент выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина» в Киеве попал в поле зрения камер наблюдения. На кадрах видно, как из-за деревьев на противоположной стороне улицы неизвестный открывает огонь.

Буквально через секунду снаряд прилетает в стену здания. На газон осыпается пластиковая вывеска, которую повредило взрывом. Стрелявшего на видеозаписи рассмотреть практически невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета ночью в субботу, 13 июля, в Шевченковском районе Киева. Возбуждено досудебное расследование по статье УК Украины «Теракт».

Тема:
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