Момент выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина» в Киеве попал в поле зрения камер наблюдения. На кадрах видно, как из-за деревьев на противоположной стороне улицы неизвестный открывает огонь.

Буквально через секунду снаряд прилетает в стену здания. На газон осыпается пластиковая вывеска, которую повредило взрывом. Стрелявшего на видеозаписи рассмотреть практически невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета ночью в субботу, 13 июля, в Шевченковском районе Киева. Возбуждено досудебное расследование по статье УК Украины «Теракт».