Лукашенко принял приглашение Зеленского к участию в форуме регионов

Александр Лукашенко приедет на форум регионов Белоруссии и Украины. Политик принял приглашение своего коллеги из Незалежной.

О том, что белорусский лидер решил принять участие в мероприятии, рассказал посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол. Как пояснил мужчина, Владимир Зеленский пригласил Лукашенко на форум регионов в Житомире, а глава Белоруссии подтвердил свое участие в нем.

«Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях», — заявил Сокол агентству «БелТА».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Лукашенко поддержал идею Владимира Зеленского, предложившего Владимиру Путину встретиться в Минске.