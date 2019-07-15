Лукашенко принял приглашение Зеленского к участию в форуме регионов

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Глава Белоруссии приедет на II форум регионов Белоруссии и Украины.

Фото : ТАСС / Николай Петров

Александр Лукашенко приедет на форум регионов Белоруссии и Украины. Политик принял приглашение своего коллеги из Незалежной.

О том, что белорусский лидер решил принять участие в мероприятии, рассказал посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол. Как пояснил мужчина, Владимир Зеленский пригласил Лукашенко на форум регионов в Житомире, а глава Белоруссии подтвердил свое участие в нем.

«Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях», — заявил Сокол агентству «БелТА».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Лукашенко поддержал идею Владимира Зеленского, предложившего Владимиру Путину встретиться в Минске.

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