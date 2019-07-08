Лукашенко «абсолютно поддерживает» идею Зеленского о встрече в Минске

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Президент Белоруссии считает, что украинский кризис урегулировать нужно втроем, но не против участия в переговорах и других игроков.

Фото : ТАСС/ Федосенко Наталия

Тема:
Украинский кризис 44

Александр Лукашенко поддержал идею Владимира Зеленского, предложившего Владимиру Путину встретиться в Минске. Об этом сообщила в понедельник, 8 июля, пресс-служба президента Белоруссии.

«Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна — и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», — говорится в сообщении.

Что касается участников встречи, то, по мнению Лукашенко, разрешить украинский кризис Россия, Украина и Белоруссия должны втроем как «три славянских народа», однако, если Киев настаивает на присутствии и других игроков, Минск поддержит и такой формат.

В сообщении также подчеркивается, что «в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Зеленский в видеообращении на официальной странице президента Украины в Facebook предложил Владимиру Путину поговорить о ситуации в Донбассе и принадлежности Крыма в Минске. По задумке главы Незалежной, в разговоре должны участвовать лидеры США, Франции, Германии и Великобритании.

Тема:
Украинский кризис 44
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