Израиль, США или Латвия? Где российские звезды покупают недвижимость для отдыха

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Проводить отпуск отечественные знаменитости предпочитают не в отелях, а в собственных квартирах и домах.

Фото : Jochen Tack / www.globallookpress.com

Российские звезды шоу-бизнеса, как и их поклонники, любят отдыхать за рубежом. В полюбившихся им странах артисты зачастую приобретают квартиры или даже частные дома. Однако в то время как для одних звезд покупка недвижимости становится источником радости, для других она становится настоящим разочарованием.

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Ekaterina Tsvetkova / www.globallookpress.com

Среди тех, кому с покупкой заграничного жилья не повезло — юморист Геннадий Хазанов. Артист приобрел квартиру в Тель-Авиве с видом на Средиземноморье. Однако жаркий климат Израиля категорически не пришелся ему по душе. Поэтому сам Хазанов все чаще выбирает для отдыха Юрмалу, а в израильской квартире время предпочитает проводить его жена.

Natalia Shakhanova / www.globallookpress.com

Крахом большой мечты стала покупка домика в Черногории для писательницы Юлии Шиловой. Как рассказывает женщина, отдых в собственном доме превратился для нее в бесконечную попытку отвадить от себя местных ловеласов. А в ее отсутствие соседи и вовсе едва не разнесли постройку по кирпичикам: отдыхавшие в соседнем доме молодые люди разломали террасу, а под само здание сделали подкоп.

Anatoly Lomohov / www.globallookpress.com

Отказаться от недвижимости в Майами пришлось Ирине Аллегровой — добираться до американской квартиры с видом на океан и частным пляжем стало для певицы затруднительно. Теперь свой отпуск звезда проводит в Тоскане.

Federation Council of Russia / www.globallookpress.com

А вот Лариса Долина, например, покупкой квартиры в Юрмале довольна. Вместе с внучкой на латвийском курорте она проводит каждое лето.

Instagram @lolitamilyavskaya

Рада постройке дачи в Болгарии и Лолита — артистка с удовольствием делится с поклонниками своим времяпровождением на участке и хвастается поспевающим урожаем.

Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Квартиру в Испании приобрела Алена Апина. Правда, несмотря на близость к морю, певица посещала пляж всего пару раз. Апина признается, что не любит воду — зато с удовольствием отправляется с друзьями на шоппинг.

Anton Kavashkin / www.globallookpress.com

Певица Ирина Понаровская не только купила себе недвижимость в Эстонии, но и перебралась туда на постоянное место жительства. Как говорит артистка, в этой стране для нее «все родное» — в Эстонии Ирина жила с шести лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что недвижимость за рубежом появилась и у модели Алены Кравец — состоятельный поклонник подарил ей квартиру в Швейцарии.

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