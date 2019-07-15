Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса задержан

Следователи регионального СК РФ сообщили о задержании водителя автобуса, виновного в смертельной аварии в Башкирии. Говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Уфимским межрайонным следственным отделом СУСК по Башкирии по подозрению в совершении преступления о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц, задержан 32-летний житель Татарстана, который управлял автобусом в момент аварии», — сообщили в башкирском следкоме.

Водитель переврнувшегося в Башкирии автобуса неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. Сам он признался следователям, что не справился с управлением из-за проливного дождя. Версия неисправности автобуса также изучается. Назначены экспертизы.

В момент ДТП 39 человек находились в салоне. После проведенных выходных в Башкирии, люди возвращались домой в Набережные Челны. Шесть из них погибли. Десять, по последним данным, остаются в больницах Уфы. Большинство пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об обстоятельтсвах смертельной аварии.