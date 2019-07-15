Стали известны обстоятельства смертельного ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть человек погибли в автокатастрофе в Башкирии. Автобус вез домой группу туристов из Татарстана. Они возвращались со сплава по реке в Набережные Челны. В какой-то момент машина перевернулась и на ходу опрокинулась в кювет. В салоне в этот момент находились 39 человек. Многих выживших зажало в салоне.

16 туристов получили серьезные травмы и были госпитализированы. Водитель автобуса уже дает показания. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП мог стать сильный ливень. На месте ЧП работает корреспондент МИЦ «Известия» Тимур Давлетов. У него вся последняя информация.

Все произошло около семи вечера. В районе населенного пункта Ирныкши Архангельского района. Очевидцы сообщают: после аварии автобус покорежило так, что некоторые люди оказались зажаты в салоне. Спасателям пришлось использовать специнструмент, чтобы освободить туристов. Многим потребовалась медицинская помощь.

15 человек с переломами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу — Кармаскалинскую ЦРБ. Из-за наплыва пострадавших медперсонал был экстренно вызван с выходных.

«В составе хирургов, анестезиологов, реаниматологов, дежурных терапевтов, гинекологов, узистов. Доставленным пациентам оказана вся необходимая медицинская помощь. По приказу гражданской обороны ЧС они были отозваны, бригада была организована полностью», — рассказал заведующий хирургическим отделением Кармаскалинской ЦРБ Руслан Сайфутдинов.

Все уцелевшие доставлены в пункты временного размещения. В ближайшее время их отправят домой. Все туристы — из Набережных Челнов. Группа возвращалась домой после сплава по реке. Водитель уже дал пояснения сотрудникам правоохранительных органов. По его версии, причиной аварии стали плохие метеоусловия.

С водителем и пострадавшими пассажирами сейчас работают следователи — они выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашивают также и руководителя компании-перевозчика, которой принадлежал автобус. Предприятие ждет проверка. Возбуждено два уголовных дела.

Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших в ДТП с автобусом в Башкирии.