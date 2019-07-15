Стало известно, почему российских туристов не пустили в Южную Корею

В сложной ситуации оказались российские туристы в Южной Корее. Полтора десятка путешественников не смогли пройти пограничный контроль и застряли в аэропорту Инчхон. Миграционная служба отказалась выдавать им въездные визы, заподозрив, что путешествуют они вовсе не с целью туризма. Паспорта у россиян забрали, и улететь домой без документов они тоже не могут. Некоторые находятся в зоне содержания недопущенных пассажиров целую неделю.

К решению вопроса уже подключились наши дипломаты в Южной Корее. Вице-консул Дмитрий Шибилов заявил, что все россияне, которых не пустили в республику, вернутся домой не позднее 16 июля. Во избежание подобных инцидентов Ростуризм призвал путешественников строго соблюдать условия безвизовых поездок в Южную Корею. Туристам всегда нужно иметь при себе гостиничные брони и обратные билеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как сами застрявшие в аэропорту Южной Кореи российские туристы комментируют условия своего пребывания.