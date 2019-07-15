Алжирские фанаты от счастья разнесли Париж

Не простую ночь пережили сегодня французы. Алжирские фанаты с размахом отметили победу своей сборной на Кубке африканских наций. Сначала болельщики громко праздновали победу в центре Парижа, запуская в небо салюты и размахивая фаерами. Затем стали поджигать машины и разбивать витрины магазинов.

Погромы прошли также в Марселе и Лионе. Не обошлось без стычек с полицией. Фанаты закидывали стражей порядка петардами и камнями. Те, в ответ применили слезоточивый газ и дубинки. Сейчас на французских улицах спокойно, но беспорядки могут вспыхнут с новой силой уже 19 июля. Когда сборная Алжира встретится с командой Сенегала.

Масла в огонь могут подлить и так называемые «желтые жилеты». Как сообщал 5-tv.ru, накануне они устроили беспорядки во время празднования «Дня взятия Бастилии». Сначала митингующие присоединились к торжественному параду и освистали кортеж французского президента. Затем стали забрасывать полицейских камнями и бутылками. В результате беспорядков несколько сотен протестующих были задержаны.