Алжирские фанаты от счастья разнесли Париж

, 20:48 Эфирная новость 88

Так, с размахом победу сборной Алжира на Кубке африканских наций болельщики отметили во французской столице.

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Фото, видео : Julien Mattia / www.globallookpress.com, Пятый канал

Не простую ночь пережили сегодня французы. Алжирские фанаты с размахом отметили победу своей сборной на Кубке африканских наций. Сначала болельщики громко праздновали победу в центре Парижа, запуская в небо салюты и размахивая фаерами. Затем стали поджигать машины и разбивать витрины магазинов.

Погромы прошли также в Марселе и Лионе. Не обошлось без стычек с полицией. Фанаты закидывали стражей порядка петардами и камнями. Те, в ответ применили слезоточивый газ и дубинки. Сейчас на французских улицах спокойно, но беспорядки могут вспыхнут с новой силой уже 19 июля. Когда сборная Алжира встретится с командой Сенегала.

Масла в огонь могут подлить и так называемые «желтые жилеты». Как сообщал 5-tv.ru, накануне они устроили беспорядки во время празднования «Дня взятия Бастилии». Сначала митингующие присоединились к торжественному параду и освистали кортеж французского президента. Затем стали забрасывать полицейских камнями и бутылками. В результате беспорядков несколько сотен протестующих были задержаны.

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