Огненными беспорядками Париж отметил «День взятия Бастилии»

«День взятия Бастилии» в Париже закончился очередными беспорядками. Праздничное настроение снова испортили «желтые жилеты»… Сначала они под видом обычных горожан присоединились к торжественному параду и освистали кортеж французского президента. Дальше толпа действовала активнее. Активисты жгли дымовые шашки, забрасывали стражей порядка камнями и бутылками. Полицейские пустили в ход дубинки и слезоточивый газ. Впрочем, остановить митингующих не получилось. Все завершилось несанкционированным шествием по улицам Парижа и драками.

В результате беспорядков несколько сотен протестующих провели остаток «Дня Взятия Бастилии» в полицейских участках.

К слову, гроза всех — уникальный летающий солдат — тоже не напугал протестующих. Как сообщал 5-tv.ru он стал гвоздем программы на торжественном параде в центре французской столицы.