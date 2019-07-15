Огненными беспорядками Париж отметил «День взятия Бастилии»

, 13:56 Эфирная новость 36

Традиционно выступили «желтые жилеты», которые под видом обычных граждан присоединились к параду и освистали кортеж президента.

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Фото, видео : Reuters, Пятый канал

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 66

«День взятия Бастилии» в Париже закончился очередными беспорядками. Праздничное настроение снова испортили «желтые жилеты»… Сначала они под видом обычных горожан присоединились к торжественному параду и освистали кортеж французского президента. Дальше толпа действовала активнее. Активисты жгли дымовые шашки, забрасывали стражей порядка камнями и бутылками. Полицейские пустили в ход дубинки и слезоточивый газ. Впрочем, остановить митингующих не получилось. Все завершилось несанкционированным шествием по улицам Парижа и драками.

В результате беспорядков несколько сотен протестующих провели остаток «Дня Взятия Бастилии» в полицейских участках.

К слову, гроза всех — уникальный летающий солдат — тоже не напугал протестующих. Как сообщал 5-tv.ru он стал гвоздем программы на торжественном параде в центре французской столицы.

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Протесты «желтых жилетов» 66
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