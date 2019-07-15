Фото: Звезда «Дом-2» разбился в страшном ДТП

Известный участник «Дома-2» Александр Гобозов рассказал об аварии, в которой серьезно пострадал, пишут Дни.ру.

Так телезвезда объяснил свое внезапное исчезновение. Гобозов опубликовал фотографию с больничной койки, на которой видны травмы головы.

Instagram @aleksandr.gobozov

« Просто я попал в аварию и пролежал в больнице десять дней, сейчас со мной все в порядке я выписался чувствую себя хорошо (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.)», — пояснил Александр.

Где именно произошло ДТП и другие подробности инцидента он не сообщил.

Александр Гобозов воспитывает сына Роберта, которого ему родила другая участница «Дома-2» Алиана Устиненко. Их брак распался из-за разгульного образа жизни главы семейства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о свадьбе Африкантовой и Капаклы в «Доме-2».