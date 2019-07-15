Фото: Звезда «Дом-2» разбился в страшном ДТП

, 15:44 Фото 420

Поклонники заметили, что уже больше недели бывший участник реалити-шоу Александр Гобозов не появляется в сети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @aleksandr.gobozov

Известный участник «Дома-2» Александр Гобозов рассказал об аварии, в которой серьезно пострадал, пишут Дни.ру.

Так телезвезда объяснил свое внезапное исчезновение. Гобозов опубликовал фотографию с больничной койки, на которой видны травмы головы.

Instagram @aleksandr.gobozov

«Просто я попал в аварию и пролежал в больнице десять дней, сейчас со мной все в порядке я выписался чувствую себя хорошо (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.)», — пояснил Александр.

Где именно произошло ДТП и другие подробности инцидента он не сообщил.

Александр Гобозов воспитывает сына Роберта, которого ему родила другая участница «Дома-2» Алиана Устиненко. Их брак распался из-за разгульного образа жизни главы семейства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о свадьбе Африкантовой и Капаклы в «Доме-2».

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +9°
62.83
-0.19 70.86
-0.15
Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Последние новости

16:06
Глава подразделения «Альфа» Валерий Канакин ушел с поста
16:00
«Муха Си-Си»: Тарзан вкрасном купальнике сразил соцсети
15:53
Пять из шести проверенных Роскачеством куриных бедер опасны для здоровья
15:44
Фото: Звезда «Дом-2» разбился в страшном ДТП
15:35
История любви Гигинеишвили и Оболенцевой — как все начиналось
15:30
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса задержан

Сейчас читают

Резо Гигинеишвили женится в третий раз — фото
«Милота зашкаливает»: фото Хабенского с подросшей дочкой умилило фанатов
«Режим отпуска»: Обнаженная миллиардерша Дженнер позирует у бассейна — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги