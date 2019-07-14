«Неравный брак» в «Доме-2»: Африкантова вышла замуж за Капаклы

Участники скандального реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова и Роман Капаклы поженились в Москве, пишет Teleprogramma.pro.

Церемонию бракосочетания несколько раз откладывали. Родители 31-летней невесты были недовольны выбором дочери — жених младше ее на 11 лет. После череды ссор и бытовых конфликтов семьи все-таки помирились и отправились в столичный ЗАГС. Кроме того, за неделю до свадьбы Марина приболела, но успела поправиться к торжеству.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал об очередном вульгарном танце Ольги Бузовой, за который ее раскритиковали пользователи соцсетей. По их мнению, телезвезда совсем отчаялась в попытках найти жениха.