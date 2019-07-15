«Муха Си-Си»: Тарзан вкрасном купальнике сразил соцсети

, 16:00 Фото 215

Артист примерил верх от женского купального костюма. Правда, использовать бюстгальтер Тарзан решил нестандартным способом.

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Фото, видео : Instagram @tarzan___official

Сергей Глушко, известный публике под творческим псевдонимом Тарзан, нередко делится со своими подписчиками шутками на эротическую тему. Новая публикация артиста в Instagram не стала исключением.

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На снимке, которым Глушко поделился в социальной сети, он позирует с красным бюстгальтером в горох, завязанным на его глазах на манер повязки.

«Муха Си-Си. Очки расширенной реальности. Для эротоманов», — подписал кадр Тарзан.

Instagram @tarzan___official

Поклонникам юмор танцора пришелся по вкусу. Многие отметили, что в таком виде Сергей больше похож на стрекозу, чем на муху. Некоторые фолловеры решили продолжить тему частей женского тела и пошутить в том же ключе, что и автор публикации.

«Объемное, так сказать, изображение», — написали пользователи.

Многих обеспокоил вопрос о том, с кого Тарзан снял свои «очки дополненной реальности». Почитатели творчества Глушко предположили, что бюстгальтер может принадлежать его супруге — певице Наташе Королевой, и обеспокоились тем, что женщина так и останется полуобнаженной.

Впрочем, сама Королева своего тела явно не стесняется — как сообщал ранее 5-tv.ru, певица опубликовала на своей странице снимок, на котором она позирует, раздевшись догола.

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