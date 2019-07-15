Хочу все знать: российские звезды решили повально «стареть»

В сети набирает популярность новый флешмоб. Вслед за резидентами Comedy Club Гариком Харламовым, Тимуром Батрутдинов и Вадимом Галыгиным звезды российского шоу-бизнеса решили посмотреть на себя через 30 лет. Социальные сети заполонили фотографии внезапно состарившихся кумиров.

Instagram @garikkharlamov

Знаменитости обработали свои снимки в специальном приложении FaceApp, которое, благодаря искусственному интеллекту превратило фотографии молодых артистов в стариков: на кадрах ил лица покрылись морщинами, а волосы поседели. Впрочем, многие остались довольны своей внешностью в пожилом возрасте.

Екатерина Шпица

Instagram @katerinashpitsa

Екатерина Шпица отметила в Instagram, что всегда выступала против искусственных способов омоложения. Она считает, что нужно принимать любой возраст, поэтому не боится выставить на своей странице фото, на котором предстала в образе 80-летней женщины.

Настасья Самбурская

Instagram @samburskaya

С определенной долей юмора к новому флешмобу отнеслась актриса Настасья Самбурская.

«Одинокая пенсионерка 57 лет. Рост 178. Грудь третьего размера. Ищу мужчину, 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить», – написала теледива под публикацией.

Гоша Куценко

Instagram @goshakutsenko

Посмотреть на себя в пожилом возрасте вслед за коллегами попробовал и Гоша Куценко. В Instagram он выложил снимки, на которых его лицо покрыто морщинами.

Юлия Хлынина и Павел Табаков

Instagram @yulia_hlynina

Актриса Юлия Хлынина вместе со своим коллегой по съемочной площадке Павлом Табаковым также присоединились к флешмобу. Результат рассмешил поклонников знаменитостей.

Павел Прилучный

Instagram @bugevuge

Не остался в стороне от популярного движения и знаменитый актер Павел Прилучный. На снимке, обработанном в FaceApp, он сам на себя не похож.

Александр Панайотов

Instagram @panaiotov

При помощи приложения певец Александр Панайотов тоже изменился до неузнаваемости. Густые седые волосы, усы, уставший взгляд – портрет получился красивым, но фанатов все же сильно удивил.

Павел Деревянко

Instagram @pablo_derevyanko

Российский актер театра и кино Павел Деревянко, судя по снимку, стал только солиднее. Из веселого артиста он превратился в серьезного пожилого мужчину, годы которому только к лицу.

Амиран Сардаров

Instagram @amiran495

Ничуть не испортила старость и актера Амирана Сардарова. Его фотография, обработанная в FaceApp, собрала множество комплиментов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус показала, как будет выглядеть в старости.