Метеор врезался в Дворцовую набережную в Петербурге

, 18:39 Срочная новость 201

Информации о пострадавших и уровне ущерба пока не сообщается.

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Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Даничев, Пятый канал

Прогулочный метеор врезался в Дворцовую набережную в центре Северной столицы. Инцидент произошел в понедельник днем, 15 июля.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Известно, что там располагается один из причалов, где гости и жители города отправляются на скоростном катере в Петергоф.

Как только что стало известно, у корабля поврежден нос, что видно на эксклюзивных кадрах, предоставленных 78.ru. По информации 5-tv.ru, инцидент произошел напротив входа в Эрмитаж. Капитан во время пришвартовки не рассчитал расстояние. В результате, корабль получил незначительные повреждения выше обшивки ватерлинии.

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