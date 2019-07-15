Видео: Матвиенко на форуме «Территория смыслов» рассказала, как быть счастливым человеком

, 22:51 Эфирная новость 26

Председатель Совета Федерации во время выступления на форуме заявила, что счастье заключается в гармонии и назвала себя счастливым человеком.

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Фото, видео : территориясмыслов.рф, Пятый канал

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 15 июля, участвовала в сессии форума «Территория смыслов». Он проходит в Подмосковье. Туда съехались талантливые и лучшие в профессии. Но разговор касался не только общественных тем и проблем, молодые активисты задавали и личные вопросы — например, чувствует ли Матвиенко себя счастливым человеком.

«Счастье для меня — это то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, где добилась определенных успехов. Счастье — в гармонии, у меня замечательная семья: сын, внучка. Очень важно для того, чтобы быть счастливым избавляться от многих недостатков. Никогда не быть злым, злопамятным, желать кому-то вреда, не надо конфликтовать, не надо завидовать. Потому что все эти плохие качества разрушают человека изнутри», — рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам спикера, все 11 нацпроектов направлены на то, чтобы люди в России жили лучше и были счастливее.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на ЛАЭС высадился студенческий десант.

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