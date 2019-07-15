Видео: Матвиенко на форуме «Территория смыслов» рассказала, как быть счастливым человеком

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 15 июля, участвовала в сессии форума «Территория смыслов». Он проходит в Подмосковье. Туда съехались талантливые и лучшие в профессии. Но разговор касался не только общественных тем и проблем, молодые активисты задавали и личные вопросы — например, чувствует ли Матвиенко себя счастливым человеком.
По словам спикера, все 11 нацпроектов направлены на то, чтобы люди в России жили лучше и были счастливее.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на ЛАЭС высадился студенческий десант.