Видео: В школе «Индустрия» обсудили будущие тренды российского кинематографа

, 21:53 Эфирная новость 419

Главные лица российского кино обсудили, как отечественные фильмы выходят на зарубежные рынки, критерии оценки авторских и зрительских картин и то, как построить карьеру в кинобизнесе, а также где и как нужно готовить профессионалов высокого класса.

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Фото, видео : ВКонтакте @industryfilmschool, Пятый канал

Как зацепить зрителя и создать настоящий шедевр, что такое кино будущего. Об этом и не только рассказали известные российские кинорежиссеры, сценаристы, продюсеры и актеры, участники уникального мастер-класса, организованного школой кино и телевидения «Индустрия» при поддержке Национальной Медиа Группы (НМГ).

Гости смогли напрямую пообщаться Федором Бондарчуком, Александром Сокуровым, Александром Петровым, Паулиной Андреевой. Киношкола существует уже два года, за это время ее студентами стали сотни талантливых россиян. Открылись и новые направления. Если раньше их было всего три — режиссура, сценарное и операторское мастерство, то сегодня список заметно расширился.

«Программа вторых режиссеров, художников, продюсеров, маркетинг, монтаж. Время так стремительно меняется, что мы пытаемся понять и дать обратную связь нашим студентам, что происходит вообще в мире», — говорит основатель киношколы и режиссер Федор Бондарчук.

«В кадрах у нас колоссальная потребность, потому что те самые, молодые и драйвовые, которые могут создавать новые интересные форматы для цифровой среды мы в них катастрофически нуждаемся. Потому что это другой взгляд на жизнь. Другой взгляд на контент, на историю, на идею», — рассказывает генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Ольга Паскина.

В рамках мероприятия состоялись премьеры сразу нескольких короткометражных фильмов — их сняли студенты, для которых киношкола уже стала трамплином в медиа-индустрию.

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