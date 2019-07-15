Видео: В Петербурге подвели итоги фестиваля короткометражек «Кинолес»

, 6:27 Эфирная новость 19

Фестиваль проводится ежегодно с 2016 года по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга.

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Фото, видео : ВКонтакте @kinoles_fest, Пятый канал

В Петербурге подвели итоги фестиваля короткометражек «Кинолес». 14 картин молодых российских режиссеров несколько дней показывали прямо на берегу Финского залива. Многие фильмы приехали с престижных международных конкурсов.

Например, «Трамвай» Юлии Трофимовой был на Каннском кинофестивале. А «Случай на дороге» Эвелины Барсегян попал в лонг-лист номинантов на премию «Оскар». Кроме основной программы организаторы «Кинолеса» провели квесты, мастер-классы и творческие встречи с кинематографистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минкульт утвердит порядок формирования цен на допуслуги при продаже билетов.

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