Видео: В Петербурге подвели итоги фестиваля короткометражек «Кинолес»

В Петербурге подвели итоги фестиваля короткометражек «Кинолес». 14 картин молодых российских режиссеров несколько дней показывали прямо на берегу Финского залива. Многие фильмы приехали с престижных международных конкурсов.

Например, «Трамвай» Юлии Трофимовой был на Каннском кинофестивале. А «Случай на дороге» Эвелины Барсегян попал в лонг-лист номинантов на премию «Оскар». Кроме основной программы организаторы «Кинолеса» провели квесты, мастер-классы и творческие встречи с кинематографистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минкульт утвердит порядок формирования цен на допуслуги при продаже билетов.