Выдыхаем! Джеймс Бонд не будет менять пол

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Стала известна вся правда о новом фильме о агенте 007.

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Фото, видео : Regina Wagner / www.globallookpress.com, Пятый канал

Поклонники бондианы в шоке. Роль агента 007 в новом фильме исполнит, во-первых, женщина, во-вторых, темнокожая. 15 июля об этом сообщили британские СМИ. Имя героини — Лашана Линч. Актриса стала известна широкому зрителю после выхода на экраны супергеройского «Капитана Марвел». Правда, играть она будет, конечно, не самого Джеймса Бонда, а агента, которому передадут его номер, пока знаменитый шпион наслаждается пенсией на Ямайке. Разумеется, Бонду, роль которого по-прежнему исполнит Дэниэл Крейг, придется прервать заслуженный отдых. Так что два агента 007 будут сражаться плечом к плечу. 25-й фильм бондианы должен выйти на экраны весной 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как кинокритик Долин оценил информацию о новом «агенте 007».

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