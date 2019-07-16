Печальная статистика ООН: 820 млн голодающих людей против 670 млн ожиревших

ООН опубликовала неутешительную статистику числа населения Земли, страдающего от голода и ожирения, пишет News.ru. В 2018 году в мире недоедали 820 миллионов человек, то есть каждый девятый житель планеты, в то время как с диагнозом «ожирение» насчитали около 670 миллионов — это каждый восьмой.

Установлено, что наибольшее число голодающих проживают на африканском континенте — 20%, а также в Азии — 12%.

Эксперты всемирной организации отмечают, что основными причинами голода являются изменение климата, экстремальные погодные явления, вооруженные конфликты и медленный темп экономического развития страны.

В докладе отмечается, что если выявленные показатели не изменятся в лучшую сторону, то ликвидировать голод к 2030 году, как это было заявлено ранее в ООН, не удастся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неожиданной причине ожирения.