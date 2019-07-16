Видео: Туристы в Крыму нашли записку, оставленную 40 лет назад жителем Омска

, 8:32 Эфирная новость 22

Письмо из прошлого, которое пролежало в лесу под камнем почти полвека, вернули автору.

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Фото, видео : ТАСС / Hans Wiedl, Пятый канал

Трогательное послание из далекой юности получил житель Омска. Написанную еще в прошлом веке записку случайно обнаружили туристы в Крыму. Почти 40 лет клочок бумаги пролежал под камнем в лесу. Омский программист, тогда еще выпускник университета, написал это письмо, впервые приехав на полуостров.

То, что спустя столько лет послание, адресованное самому себе, вернется к нему в руки, Сергей Демин даже не мог представить. Но нашел в этом философский смысл. Строчки из юности он снова перечитал вместе с корреспондентом МИЦ «Известия» Мэри Бадунц. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жители Курска нашли клад, отдали государству и отсудили два миллиона рублей.

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