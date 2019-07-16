Видео: Туристы в Крыму нашли записку, оставленную 40 лет назад жителем Омска

Трогательное послание из далекой юности получил житель Омска. Написанную еще в прошлом веке записку случайно обнаружили туристы в Крыму. Почти 40 лет клочок бумаги пролежал под камнем в лесу. Омский программист, тогда еще выпускник университета, написал это письмо, впервые приехав на полуостров.

То, что спустя столько лет послание, адресованное самому себе, вернется к нему в руки, Сергей Демин даже не мог представить. Но нашел в этом философский смысл. Строчки из юности он снова перечитал вместе с корреспондентом МИЦ «Известия» Мэри Бадунц. Подробности в репортаже.

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