Евросоюз вводит санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

В частности, будет приостановлен диалог Брюсселя с Анкарой на высоком уровне, кредитная деятельность пересмотрена, а финансовая помощь сокращена. Также будут свернуты переговоры по авиасообщению, бизнесу и торговле.

В ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа, расположены две турецкие буровые установки — «Явуз» и «Фатих», против чего выступают Кипр и Греция. Однако, в Турции полагают, что имеют право на природные богатства в этом регионе.

Россия выступила против европейских санкций в адрес Турции, однако в то же время не согласна с размещением буровых установок в водах Кипра.

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