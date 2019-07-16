Лжеинкассатор на велосипеде увез из автосалона в Ярославле пять миллионов рублей

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Представителям правоохранительных органов удалось задержать сразу нескольких подозреваемых в преступлении. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео : ТАСС / Виталий Невар

Мужчина в форме инкассатора украл автосалона в Ярославле пять миллионов рублей и скрылся на велосипеде, сообщает пресс-служба МВД России. Правоохранителям удалось задержать сразу нескольких подозреваемых в преступлении. Оказалось, что оно было тщательно спланировано.

 

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, обман обнаружился спустя некоторое время, когда в офис приехали настоящие инкассаторы. Как отметили в пресс-службе, до этого участники организованной группы под видом покупателей заходили в данный автосалон и присматривались к обстановке.

Впоследствии роль инкассатора должен был исполнить сообщник из Москвы. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. С его фигурантами работают следователи. Украденное вернули в автосалон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как инкассаторы в США «пустили на ветер» 200 тысяч долларов.

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