«Она ощущала одиночество»: дочь Маргариты Тереховой рассказала о ее личной драме

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Несмотря на многократные попытки, звезда советского кинематографа так и не смогла найти мужчину, с которым она была бы счастлива.

Фото : Instagram @grace_terekhovanna_tais

Актриса Маргарита Терехова была настоящей дивой советского кино. О свидании с исполнительницей роли Миледи в «Трех мушкетерах» мечтали все мужчины СССР. Однако несмотря на оглушительный сценический успех, в личной жизни Маргарита была несчастна. О жизни звездной актрисы за кадром рассказала ее дочь — Анна Терехова.

«Я чувствовала: маме всегда хотелось, чтобы рядом был мужчина, который мог бы защитить, утешить, помогать ей. Думаю, ей просто не повезло найти своего мужчину. Мне кажется, она ощущала и тяжело переживала свое одиночество», — цитирует слова Анны «Собеседник.ru».

При этом в жизни Терехова всегда была далека от образа барышень из высшего общества, которых она часто играла в кино. По словам Анны, мама всегда была домашней, любила готовить и собирала кулинарные рецепты. Звезда советского кино трижды была замужем и даже пыталась строить отношения с женатым бизнесменом из Узбекистана — от этого союза у Маргариты родился младший сын. Однако все романы заканчивались крахом.

Гороскоп на 16 июля 2019: Возьмите быка за рога, Тельцы!

«Она ощущала одиночество»: дочь Маргариты Тереховой рассказала о ее личной драме

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Instagram @grace_terekhovanna_tais

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Instagram @grace_terekhovanna_tais

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Instagram @grace_terekhovanna_tais

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Instagram @grace_terekhovanna_tais

Сейчас 76-летняя Маргарита Терехова находится в непростом состоянии — актриса страдает от прогрессирующей болезни Альцгеймера. Как рассказывает Анна, ее мама перестала разговаривать и вставать с кровати.

«Но я вижу ее глаза. Такие же добрые, как раньше. Иногда она улыбается. Прилягу рядом — она меня гладит по волосам. И я снова, как в детстве, чувствую ее нежность, и меня переполняет счастье — оттого, что мама рядом», — признается Анна Терехова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экстрасенсы считают болезнь Маргариты Тереховой проклятьем.

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