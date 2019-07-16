Самолет сообщением «Москва — Кишинев» вернулся в «Домодедово» из-за неполадок

, 10:33 Эксклюзивное интервью 108

Рейс выполняла авиакомпания Air Moldova.

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Фото, видео : © РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Пятый канал

Самолет сообщением «Москва — Кишинев» вернулся в аэропорт «Домодедово» из-за неполадок вечером в понедельник, 15 июля. Рейс выполняла авиакомпания Air Moldova. Как рассказали 5-tv.ru в пресс-службе аэропорта, посадка лайнера прошла без происшествий.

«Причину возврата необходимо уточнить у авиакомпании, а со стороны аэропорта могу сказать, что посадка прошла в штатном режиме», — сказал руководитель пресс-службы Александр Власов.

По информации 5-tv.ru, после взлета экипаж самолета доложил о сильной вибрации второго двигателя и последующем его отключении. Пассажиры, в свою очередь, наблюдали вспышки пламени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как пассажиры Boeing 737 испытали шок из-за того, что на взлете в двигатель попала птица.

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