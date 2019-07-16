Оставшиеся в Болгарии петербуржцы к вечеру должны вернуться домой

, 14:04 Эфирная новость 55

Поздно ночью прилетели еще тридцать туристов.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

Большая часть застрявших в Болгарии туристов благополучно вернулась в Петербург. Тридцать человек отправили бортом из города Варна. В ночь на вторник, 16 июля, рейс приземлился в Северной столице. По словам туристов, последние сутки прошли относительно спокойно, людей разместили в гостиницах и предоставили питание. Однако общее впечатление от затянувшегося отпуска у большинства россиян оказалось испорченным.

«Они нас постоянно держали в неведении. Есть перевозчик, есть „Балкан-экспресс“, у которого мы покупали билеты. Но они ни бум-бум. Если в Москве в офисе нам еще что-то говорили, то питерский офис вообще ноль. Мы не понимали, то сейчас приедут, то через полчаса. Люди на нервном срыве, конечно», — рассказывает турист Денис Овчаренко.

Как сообщал 5-tv.ru, вылететь в Петербург 146 российских туристов должны были в минувшую субботу. Но сначала аэропорт Бургаса частично прекратил работу из-за проливных дождей. А затем представители компании-перевозчика «Болгария Эйр» сообщили, что у самолета возникла неисправность. Люди провели в терминале всю ночь и лишь в воскресенье получили номера в гостиницах. По предварительным данным в Болгарии остались еще 17 человек. Они должны вернуться в Петербург во вторник вечером.

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Оставшиеся в Болгарии петербуржцы к вечеру должны вернуться домой

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