Трампа вновь обвинили в расизме и пригрозили импичментом

, 16:38 Эфирная новость 71

Американский президент резко высказался о четырех женщинах-конгрессменах и предложил им уехать на историческую родину.

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Фото, видео : Chris Kleponis / www.globallookpress.com, Пятый канал

В США новый скандал вокруг Дональда Трампа. Поводом стали высказывания американского лидера, в которых некоторые усмотрели призыв к расизму. В частности Трамп посоветовал уехать на историческую родину четырем женщинам-конгрессменам, одна из которых родилась в Сомали. И сегодня Конгресс на экстренном заседании рассмотрит резолюцию, которая должна осудить поступок президента. Авторами документа выступили традиционные противники Дональда Трампа — демократы. Именно в этой партии состоят оскорбленные им женщины.

«Мы слышим отвратительный, фанатичный язык президента не впервые. Мы знаем, что он и его администрация постоянно делают все, чтобы навредить американскому народу. Многие члены Конгресса призывают объявить импичмент Дональду Трампу из-за его полного пренебрежения и неуважения к Конституции Соединенных Штатов», — заявила член Конгресса США Рашида Тлаиб.

В резолюции подчеркивается, что высказывания Трампа плодят страх и ненависть к новым американцам. А ведь именно иммигранты, утверждают авторы инициативы, сделали Америку по-настоящему сильной и великой. Ответа со стороны президентской администрации пока не поступало.

Яркие высказывания президента США бывает вводят американцев в полный ступор. Как ранее рассказывал 5-tv.ru,  Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера.

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