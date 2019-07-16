Трампа вновь обвинили в расизме и пригрозили импичментом

В США новый скандал вокруг Дональда Трампа. Поводом стали высказывания американского лидера, в которых некоторые усмотрели призыв к расизму. В частности Трамп посоветовал уехать на историческую родину четырем женщинам-конгрессменам, одна из которых родилась в Сомали. И сегодня Конгресс на экстренном заседании рассмотрит резолюцию, которая должна осудить поступок президента. Авторами документа выступили традиционные противники Дональда Трампа — демократы. Именно в этой партии состоят оскорбленные им женщины.

«Мы слышим отвратительный, фанатичный язык президента не впервые. Мы знаем, что он и его администрация постоянно делают все, чтобы навредить американскому народу. Многие члены Конгресса призывают объявить импичмент Дональду Трампу из-за его полного пренебрежения и неуважения к Конституции Соединенных Штатов», — заявила член Конгресса США Рашида Тлаиб.

В резолюции подчеркивается, что высказывания Трампа плодят страх и ненависть к новым американцам. А ведь именно иммигранты, утверждают авторы инициативы, сделали Америку по-настоящему сильной и великой. Ответа со стороны президентской администрации пока не поступало.

Яркие высказывания президента США бывает вводят американцев в полный ступор. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера.