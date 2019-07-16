Специальный репортаж: насколько серьезны намерения американцев атаковать «Зону 51»

, 14:35 Эфирная новость 27

Шутка с призывом о наступлении на секретную базу США в Неваде, где якобы спецслужбы прячут пришельцев, переросла в масштабную акцию.

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Фото, видео : Danita Delimont / www.globallookpress.com, Пятый канал

Райское Ранчо, Страна Мечты и даже… Красная площадь. Это лишь несколько кодовых названий самого секретного объекта во всех Соединенных Штатах. О «Зоне 51» в пустыне Невады больше полувека ходят сотни самых невероятных легенд.

На картах «Зона 51» не отмечена до сих пор. А само существование базы американские власти с большой неохотой признали лишь несколько лет назад. По официальной версии, там испытывают все самое секретное оружие Пентагона. Но рядовые американцы уверены — главное за высоким забором совсем не это, а захваченные «тарелки» инопланетян. Поводом стал так называемый РОзуэлльский инцидент — предполагаемое крушение НЛО в 1947 году. Пилотов-гуманоидов якобы доставили как раз в Неваду. И с тех пор над пришельцами там регулярно проводят нечеловеческие эксперименты. Даже глава государства не в курсе.

Пранк о штурме знаменитой «Зоны 51» похоже теперь выходит из-под контроля. Шутка с призывом о наступлении на секретную базу США в Неваде, где якобы спецслужбы прячут пришельцев, переросла в масштабную акцию. 250 тысяч человек всерьез собираются рассекретить деятельность «Зоны 51» и похоже порыв искателей истины не остановить.

Никита Гмыза убедился.

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