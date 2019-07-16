«Кричала, орала!»: Слава рассказала, как уживается с возрастным мужем

Певица Слава рассказала, как ей удается сохранять теплые отношения с мужем, который старше нее на 28 лет. Супруг артистки — Анатолий Данилицкий — крупный бизнесмен и миллионер. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.
По словам певицы, супруг при знакомстве с ней сразу помолодел на десять лет. Звезда считает, что ее семье удается оставаться дружной благодаря общему знаку зодиака. Оба супруга — Тельцы — и склонны примиряться с недостатками друг друга.
Слава рассказала, что с самого начала романтических отношений муж заваливал ее дорогими подарками. Однако поначалу певица относилась к ним скептически.
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Исполнительница уверяет, что сейчас ее отношение к подаркам любимого в корне изменилось. С годами она осознала — у ее супруга потрясающий вкус. Однако артистка отметила, что не перестанет работать, несмотря на баснословные доходы избранника. Слава утверждает — она с детства привыкла много трудиться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава возмутилась поведением Собчак по отношению к Бузовой.