«Кричала, орала!»: Слава рассказала, как уживается с возрастным мужем

Певица Слава рассказала, как ей удается сохранять теплые отношения с мужем, который старше нее на 28 лет. Супруг артистки — Анатолий Данилицкий — крупный бизнесмен и миллионер. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

«Мы оба терпеливые, поэтому и уживаемся друг с другом. Мой муж прекрасно понимает, когда надо промолчать. Я ведь раньше такое несла. Кричала, орала на него. А потом мне было стыдно за свои слова и эмоции, которые порой били через край», — поделилась Слава.

По словам певицы, супруг при знакомстве с ней сразу помолодел на десять лет. Звезда считает, что ее семье удается оставаться дружной благодаря общему знаку зодиака. Оба супруга — Тельцы — и склонны примиряться с недостатками друг друга.

Слава рассказала, что с самого начала романтических отношений муж заваливал ее дорогими подарками. Однако поначалу певица относилась к ним скептически.

«У меня есть колье, которое я даже надевать боюсь. Оно раритетное. Стоит примерно столько же, сколько дом на Рублевке. Боюсь я эту коробочку открывать с таким подарком. Я раньше была молодой и неопытной. Мне муж дарил дороге часы, а я про себя думала, ну зачем мне они?» — рассказывает артистка.

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Исполнительница уверяет, что сейчас ее отношение к подаркам любимого в корне изменилось. С годами она осознала — у ее супруга потрясающий вкус. Однако артистка отметила, что не перестанет работать, несмотря на баснословные доходы избранника. Слава утверждает — она с детства привыкла много трудиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава возмутилась поведением Собчак по отношению к Бузовой.