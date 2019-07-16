71-летняя Ротару в модной кожанке затмила невестку на семейном фото

, 13:12 Фото 74

Поддержать певицу на выступлении пришли ее близкие родственники.

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Фото, видео : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @sofiarotaru.official

Народная артистка СССР София Ротару поделилась свежими снимками с семьей. Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, на фотографии запечатлены сын Руслан, невестка Светлана и внучка Соня.

На мероприятии вся семья одета по последним модным тенденциям. На Ротару — платье-туника из пайеток, темные брюки и кожаная куртка сверху. Открытую шею дополняет увесистое ожерелье. Под стать бабушке — внучка Соня. На ней — зеленое мини-платье в пайетках и спортивный объемный бомбер. Невестка певицы Светлана отдала предпочтение черному цвету, выбрав универсальное платье.

Instagram @sofiarotaru.official

На карусель фотографий в социальной сети поклонники певицы отреагировали восторженными комментариями:

«Шиканая!»;

«Какие вы красивые»;

«Как я обожаю Софию Михайловну. Это мой кумир с детства. Будьте всегда здоровы».

Посмотрев Instagram звезды, можно убедиться, что Ротару внимательно следит за миром моды и не отстает от популярных течений. По словам редактора отдела красоты Vogue Радимы Бочкаевой, с августом в нашу жизнь входит панк-рок: кожаные куртки, плащи и штаны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бойфренде внучки Софии Ротару.

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