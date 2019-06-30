Фото: бойфренд внучки Ротару рассекретил их роман

, 18:48 Фото 657

Молодой человек, в отличие от своей возлюбленной, не считает необходимым скрывать свои отношения.

Фото : Instagram @marcodumenil

Внучка певицы Софии Ротару — София Евдокименко — предпочитает держать свою личную жизнь в секрете. Однако поклонникам 18-летней девушки все равно стало известно, что сердце юной леди занято. Дело в том, что скрывать романтические отношения не считает нужным молодой человек Софии.

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Известно, что в настоящее время Евдокименко встречается с молодым французским бизнесменом Марко Дюменилом. Судя по дате появления первого совместного снимка на странице Марко в Instagram, они с внучкой Ротару вместе приблизительно с начала 2019 года — в профиле бизнесмена фото с Софией стали встречаться с марта, передает Teleprogramma.pro.

Об избраннике девушки информации практически нет. Известно только, что Дюменил любит современное искусство и, очевидно, совершенно без ума от Софии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Ротару выложила соблазнительный снимок с юга Франции.

Фото: бойфренд внучки Ротару рассекретил их роман

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