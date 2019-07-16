«Дорогой, Лёня!» Агутин забавно поздравил себя с днем рождения

Леонид Агутин опубликовал в Instagram поздравление с днем рождения для самого себя. Певцу исполнился 51 год.

«Дорогой, Леня! Смотри вперед! Предшествующие годы ты, в целом, прошел не плохо. Молодец. Могло быть хуже. Развивайся! Не стой на месте! Уважай публику! Заботься о близких! И смотри, не подводи меня!» — забавно поздравил себя исполнитель.

Instagram @agutinleonid

Поздравить Агутина с днем рождения поспешил коллега по цеху — Игорь Николаев.

«Обожаю тебя, дружище! Ну, а завтра обниму и поздравлю лично!» — написал певец.

Анжелика Варум трогательно поздравила мужа под совместным фото.

«Своими музыкой и стихами ты даришь этому миру огромный поток света и тепла. Многие приходят, чтобы погреться у этого огня. С Днем рождения, мой родной! Желаю тебе здоровья, неиссякаемого вдохновения, радости и любви!» — подписала снимок артистка.

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Вслед за звездными друзьями и близкими к поздравлениям Леонида Агутина присоединились его многочисленные фанаты. Поклонники пожелали кумиру долгих лет жизни, мудрости и новых хитов.

«Всего вам самого хорошего, светлого и позитивного! Желаю новой музыки!»

«Не меняйтесь, набирайтесь мудрости и не расставайтесь с любимыми!»

«Творческого и физического долголетия! И вдохновения!» — с радостью поздравили подписчики исполнителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Агутин рассказал о семейных отношениях с Анжеликой Варум.