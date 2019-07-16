«Дорогой, Лёня!» Агутин забавно поздравил себя с днем рождения

Леонид Агутин опубликовал в Instagram поздравление с днем рождения для самого себя. Певцу исполнился 51 год.
Поздравить Агутина с днем рождения поспешил коллега по цеху — Игорь Николаев.
Анжелика Варум трогательно поздравила мужа под совместным фото.
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Вслед за звездными друзьями и близкими к поздравлениям Леонида Агутина присоединились его многочисленные фанаты. Поклонники пожелали кумиру долгих лет жизни, мудрости и новых хитов.
«Всего вам самого хорошего, светлого и позитивного! Желаю новой музыки!»
«Не меняйтесь, набирайтесь мудрости и не расставайтесь с любимыми!»
«Творческого и физического долголетия! И вдохновения!» — с радостью поздравили подписчики исполнителя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Агутин рассказал о семейных отношениях с Анжеликой Варум.