Сати Казанова рассталась с мужчиной из-за его любви к стейкам

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова в интервью изданию «Подружка» рассказала о своих неудавшихся отношениях. По словам артистки, она какое-то время встречалась с молодым человеком, который прятал от нее книги и запрещал слушать интересные ей лекции. Сати терпела и надеялась, что мужчина поменяет свое отношение к ней и ее увлечениям.

Однако в какой-то момент произошел случай, который положил конец их паре. Как-то ее возлюбленный заказал в ресторане стейк с кровью. По словам певицы, в этот момент ее просто стошнило от мыслей о страданиях теленка. Она поняла, что не сможет связать свою жизнь с тем, кто не разделяет ее взглядов. Сати Казанова — веган, она занимается йогой и исполняет этническую музыку.

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Сейчас певица замужем за итальянцем Стефано Тиоццо. Видимо, он с уважением относится к интересам супруги.

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