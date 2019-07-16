«Мужа рядом нет»: Супруг Леры Кудрявцевой попытался улететь среди ночи

Лера Кудрявцева пожаловалась на супруга — хоккеиста Игоря Макарова. По словам телеведущей, ночью она поймала благоверного на попытке улететь в неизвестном направлении.
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О происшествии Кудрявцева рассказала на своей странице в Instagram. К счастью, волноваться за сохранность брака Леры и Игоря поклонникам не пришлось — улететь Макаров пытался во сне. По словам ведущей, в ночь с 15 на 16 июля ее разбудил грохот и звук льющейся воды. Проснувшись, Кудрявцева не обнаружила в постели супруга.
В комментариях подписчицы Леры поделились похожими забавными историями, а мужская часть аудитории мгновенно нашла объяснение странному результату «полета» Макарова.
«Видать, неудачно катапультировался, в парашюте запутался.»
«У моей подружки ее муж через нее в окоп прыгал и прямо на пол — вот было грохота!»
«У меня муж по полу во сне полз, а думал, что по дереву лезет…», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих «тараканах».