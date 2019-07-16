Фото: тысячи людей в Донецке требуют от Зеленского признать выбор Донбасса

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Митинг в поддержку петиции с требованиями в адрес украинского главы прошел в ДНР 16 июля.

Фото : ВКонтакте @novnews

В Донецке многотысячная толпа собралась на митинг в поддержку петиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мероприятие состоялось во вторник, 16 июля.

Участники митинга «Выбор Донбасса» собрались в парке в центре города. На входе в парк было установлено табло, на котором в режиме реального времени отображалось текущее количество подписей, которую собрала петиция, обращенная к главе Незалежной.

Инициатором сбора подписей стала Евгения Тертычная из Горловки. В мае женщина записала видеообращение к президенту Украины, где перечислила требования: прекратить обстрел Донбасса, предоставить ему особый статус, а жителям вернуть пенсии. Также среди пунктов петиции есть требование признать право Донбасса на интеграцию с Россией.

Судя по снимкам, которые публикуют участники мероприятия, количество подписей вплотную приблизилось к миллиону, а по сообщению местной прессы, заветная цифра уже достигнута. На митинге собрались порядка трех тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский отчитал Кличко за долги.

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