Решение по «скифскому золоту» вновь отложено

, 20:04 Эфирная новость 19

Апелляционный суд Амстердама потребовал некую дополнительную информацию от России и Украины.

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Фото, видео : © РИА Новости / Рудольф Кучеров, Пятый канал

Решение о судьбе так называемого «скифского золота» в очередной раз отложено. Апелляционный суд Амстердама потребовал некую дополнительную информацию от сторон конфликта.

На предоставление необходимых документов России и Украине дали два месяца. А вердикт обещали озвучить не раньше, чем через полгода.

Уникальная экспозиция — две тысячи артефактов — была вывезена из крымских музеев на выставку в Нидерланды в начале 2014 года. Окружной суд Амстердама спустя два года признал «скифское золото» собственностью Украины, но российская сторона подала апелляцию.

 

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Решение по «скифскому золоту» вновь отложено

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