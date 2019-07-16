Решение по «скифскому золоту» вновь отложено

Решение о судьбе так называемого «скифского золота» в очередной раз отложено. Апелляционный суд Амстердама потребовал некую дополнительную информацию от сторон конфликта.

На предоставление необходимых документов России и Украине дали два месяца. А вердикт обещали озвучить не раньше, чем через полгода.

Уникальная экспозиция — две тысячи артефактов — была вывезена из крымских музеев на выставку в Нидерланды в начале 2014 года. Окружной суд Амстердама спустя два года признал «скифское золото» собственностью Украины, но российская сторона подала апелляцию.