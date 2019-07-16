Госдума запретила передавать долги за ЖКХ коллекторам

, 15:59 Эфирная новость 29

Резонансный закон был принят нижней палатой парламента в третьем и окончательном чтении.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Ковалев, Пятый канал

Госдума в окончательном третьем чтении во вторник, 16 июля, приняла резонансный закон, который запрещает коллекторам взыскивать долги с граждан за услуги ЖКХ. Просроченной задолженностью должны будут заниматься только управляющие компании — исключительно через суд.

«Это незлонамеренно. Он взял какой-то кредит, потом уклоняется от его погашения, а возникла тяжелая жизненная ситуация, он не может расплатиться по долгам ЖКХ. В этом случае мы предлагаем запретить передавать эти долги третьим лицам, в первую очередь, коллекторам, которые зачастую терроризируют граждан», — заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«На сегодняшний день многие управляющие компании передают коллекторам, черным вышибалам, которые эти долги вышибают из людей. Этот закон положит этому конец», — подчеркивает руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему многие кредиторы перестали обращаться к коллекторам, а пошли в суд.

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