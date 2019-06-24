От коллекторов к судебным приставам: Почему кредиторы стали обращаться в суд

Число судебных исков, связанных с микрофинансовыми и микрокредитными компаниями, резко возросло в 2019 году. При этом самый большой прирост обращений наблюдался со стороны самих кредиторов, пишут «Известия».

Газета проанализировала административные дела, рассмотренные московскими судами, и выяснила, что за первые пять месяцев 2019 года количество исков увеличилось в 1,7 раза. Если в 2018 году их число насчитывало 523 претензии, то в 2019 оно возросло до 912. При этом суть обвинений не изменилась: кредиторы по-прежнему пытаются взыскать с заемщика долг и начисленные проценты.

Причиной роста обращений к судебным приставам, по словам председателя совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Эльмана Мехтиева, стало отсутствие четких формулировок в федеральном законе «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», который вступил в силу в 2017 году. Теперь любые действия со стороны кредиторов заемщик расценивает как психологическое давление и обращается в суд. Только за пять месяцев 2019 года по России было рассмотрено более 11 тысяч жалоб по этому поводу, некоторые из которых были удовлетворены: взыскатели подвергались денежному штрафу.

В результате кредиторам стало невыгодно обращаться к коллекторам и тратить на это средства. Вместо этого, они начали решать проблемы в суде, который обеспечит взыскание задолженности за бюджетный счет.

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