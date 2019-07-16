В Таврическом дворце Петербурга стартовал Форум российской и белорусской молодежи

В Петербурге открылся форум российской и белорусской молодежи. На повестке — широкий круг вопросов: от образования и трудоустройства до бизнеса и туризма.

Начинающие парламентарии и молодые лидеры общественных движений обсуждают, как двум странам нужно сотрудничать в этих сферах.

Например, к 75-летию Победы готовят проект патриотического маршрута «Брест-Волгоград». В Таврическом дворце также работает выставка научных достижений российских и белорусских университетов. Молодежная дискуссия предваряет главное событие этой недели — шестой форум регионов России и Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким красочным шоу завершились II Европейские игры в Минске.