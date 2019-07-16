«Все уже…» Телеведущий Борис Корчевников не верит, что женится

Телеведущий на канале «Россия-1» Борис Корчевников не верит, что когда-нибудь найдет свою судьбу и женится. Об этом он заявил во время эфира программы с актрисой Еленой Пановой, передает Teleprogramma.Pro.

«А что мне остается? Остается только мечтать о семье. Ты уже замужем. Все уже…» — сказал Корчевников, как бы намекая, что опоздал с женитьбой.

Панова, в свою очередь, решила поддержать коллегу.

«Я понимаю. Будет значит», — ответила она.

Однако телеведущий заверил актрису, что он нисколько не шутит и действительно уверен в том, что уже не создаст семью.

20 июля Борису Корчевникову исполнится 37 лет. Он никогда не был женат. Одно время телеведущему приписывали роман с актрисой Сесиль Свердловой, но эта информация так и не подтвердилась.

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